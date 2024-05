ASCOLI L’approvazione del bilancio al centro del Cda che si è svolto ieri pomeriggio in casa Ascoli. Un riunione durata un paio di ore dove è stato approvato il bilancio e si è parlato anche della cessione delle quote di Matt Rizzetta che deteneva il 19 per cento con la sua North Sixth Group.



Il passaggio

Le quote azionarie, il cui passaggio è in via di definizione, saranno accorpate da Massimo Pulcinelli che con il suo 39 per cento arriva così al 58%, oltre al 32 della Cedibi, società affiliata alla Bricofer. Il restante 10% per ora resta in mano a Rabona del Fratelli D'Alessandro. Rizzetta esce quindi dall'Ascoli, gioco forza, perché è proprietario del Campobasso, altro club del campionato di Serie C. Entro fine giugno Pulcinelli dovrebbe comunque cedere tutte le sue quote ad un possibile acquirente, questo è quanto assicurato nel corso dell'incontro con il sindaco Marco Fioravanti avvenuto martedì mattina a Roma presso l'azienda capitolina della Bricofer. Incontro dal quale sono emersi dettagli soprattutto sull'iscrizione al campionato. Di tutte le pratiche burocratiche se ne occuperà Pulcinelli.

Gli sponsor

Evidenziata la necessità dell'aiuto degli imprenditori locali sotto forma di sponsor, cosa che hanno comunque fatto anche in passato, quelli di maggior spessore hanno dato la loro disponibilità: Faraotti, Gabrielli, Morosini ai quali si dovrebbe aggiungere nelle ultime ore qualche altro importante imprenditore locale. Grosse realtà ascolane nuovamente al fianco dell'Ascoli in questo nuovo inizio. E la Metalcoat dell'imprenditore Matteo Trombetta Cappellani accreditata ad acquisire il club? Al momento si è defilata. Entro domani quindi va depositata presso la Covisoc la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2024 che deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società dei revisori. Se non verranno rispettati tali termini scatterà la penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Entro il 4 giugno va depositata l'intera documentazione per l'iscrizione, compresa la fideiussione che è di circa 350mila euro. Il resto è una pagina bianca tutta da scrivere, con una società in vendita, una squadra da ricostruire, un allenatore sotto contratto (Massimo Carrera) che dovrebbe andare via, un nuovo direttore sportivo da individuare. La strada è ancora tutta in salita ma intanto la parte importante che riguarda l'iscrizione al campionato non sembra più un ostacolo. In queste ore si sta definendo tutta la documentazione da inviare, come detto entro il 4 giugno, per l'iscrizione che andrà poi al vaglio della Covisoc, l'ente predisposto per controllare il tutto prima di dare l'ok. Il mese di giugno sarà concentrato sulla cessione del club, perché poi c'è pur sempre la parte tecnica da sistemare, con tanti giocatori che andranno via, altri con il contratto a scadenza, stipendi da rimodellare perché i parametri sono completamente diversi rispetto a quelli della Serie B. Il futuro bianconero è tutto da definire.

Forte deferito

L'attaccante Francesco Forte è stato deferito per illecito sportivo in seguito all'inchiesta sul calcio scommesse aperto dalla procura di Benevento. Forte si svincolerà il 30 giugno dall'Ascoli. Un anno fa aveva firmato un contratto triennale che sarebbe scaduto in caso di retrocessione. In estate era stato ceduto in prestito al Cosenza.