ASCOLI «Rispetto per l’avversario ma andremo in campo senza timore, perché noi siamo l’Ascoli calcio». La carica del tecnico bianconero William Viali è contagiosa, una carica che ha riversato anche sui suoi giocatori che questo pomeriggio alle ore 14 al Del Duca affronteranno il Palermo di Eugenio Corini. Si tratta di una gara importante per diverse sfaccettature: primo perché l’avversario è di quelli che puntano a salire direttamente in Serie A, la costruzione della squadra parla chiaramente su questo obiettivo dei siciliani. Il secondo punto è il fatto che l’Ascoli deve tornare a far punti: al momento ha vinto solo nella terza giornata contro la FeralpiSalò.



L’obiettivo



I ragazzi bianconeri devono riscattarsi dalla sconfitta subita al Druso di Bolzano contro il Sudtirol una sconfitta che però è stata dettata da errori individuali che non devono ripetersi contro il Palermo. I siciliani alla prima svista potrebbero punire i bianconeri e proprio su questo punto l’Ascoli deve stare molto attento. Viali nella sua conferenza stampa pre gara ha parlato di un Ascoli che punterà fortemente sulla velocità e sul cambio di marcia in partita. Il tecnico è abituato a cambiare modulo e impostazione nel corso di ogni gara, questo lo aveva fatto vedere nel Cosenza, lo ha fatto vedere nell’Ascoli in queste prime giornate di campionato.

A guidare gli undici che scenderanno in campo ci sarà Pedro Mendes l’attaccante portoghese che sta entusiasmando per i suoi gol, ne ha realizzati tre in quattro partite, ma anche per il suo atteggiamento, lotta corre e lo si trova in ogni parte del campo. Anche contro il Palermo quindi partirà lui titolare al centro dell’attacco con l’ex Nestorovski pronto a subentrare. Proprio per questo motivo probabilmente è rimasto in panchina anche con la sua Nazionale, ricordiamo che era svincolato quindi non ha effettuato la preparazione con nessuna squadra di. Diversa la situazione di Francesco Di Tacchio che invece ha lavorato in estate con il Sudtirol, ma forse anche lui potrebbe partire dalla panchina per far posto inizialmente a Eddy Gnahoré. Viali ha a che fare con degli infortunati, Cloud Adiapong è tornato ad allenarsi, ma per rivederlo in campo occorreranno ancora un paio di settimane, accusa uno stiramento muscolare.



Ancora fermi



Ai box anche Luka Bogdan, per lui problemi ad un ginocchio, la prossima settimana il suo infortunio sarà valutato meglio e vedremo se dovrà restare fuori a lungo. Con Aljaz Tavcar in fase di recupero, dopo l’intervento al ginocchio, dovrebbe rientrare ad inizio girone di ritorno, e Bogdan anche lui ai box Viali ha solo tre difensori centrali utilizzabili ovvero Eric Botteghin Giuseppe Bellucci e Danilo Quaranta. I primi due dovrebbero scendere in campo contro i siciliani dall’inizio. Ha salutato i compagni invece Mirko Eramo che ha rescisso il contratto con l’Ascoli.