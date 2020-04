l medico dell'Ascoli, Ligabue: «Troppi rischi, contrario a riprendere gli allenamenti»

ASCOLI - Il medico sociale dell'Ascoli, Ligabue, è perplesso sulla ripresa degli allenamenti in serie B a causa del Coronavirus. "Sia i medici che i vertici societari sono passibili di responsabilità, anche penale in caso di contagi. E questo aspetto frena molti miei colleghi. Noi medici sportivi proprio domani abbiamo una riunione, in cui parleremo anche di questo. Ci confrontiamo spesso in chat e la maggior parte dei miei colleghi ha molte perplessità nell’effettuare il percorso che ci è stato indicato. Forse in Serie A è applicabile”. Quali sono i costi per svolgere tamponi e test sierologici? “Solo i test sierologici hanno un costo di 30-35 €, se poi consideriamo anche i tamponi, il costo totale a persona è di 150 €. Questi test vanno svolti ogni quattro giorni a tutto il gruppo squadra. Riprendere gli allenamenti? No e questo è il pensiero di quasi tutti i medici della B. Potremmo riprendere in altri momenti, ma non adesso. La condizione per riprendere è che ci preservino da eventuali patologie che potrebbero insorgere in futuro”.

