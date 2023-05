ASCOLI Nulla è ancora precluso, manca un ultimo sforzo ai bianconeri che questa sera al Granillo di Reggio Calabria, proveranno a fare lo sgambetto ai padroni di casa. Questa volta però non c’è la prova d’appello. Il treno playoff può ancora essere agguantato ma solo con i tre punti e con l’aiuto di risultati favorevoli che si spera possano arrivare dagli altri campi, dove giocano le contendenti alla corsa spareggi promozione.



La chance



L’Ascoli con l’arrivo del tecnico Roberto Breda, soprattutto dopo che la situazione è migliorata in campo e nello spogliatoio, ha iniziato a credere nella possibilità di agguantare i playoff. Quella di questa sera (inizio alle 20.30) è però l’ultima possibilità ma non dipende solo dalla squadra bianconera. Anche i calabresi puntano ai playoff, poi ci sono le altre contendenti. La cosa certa è che i bianconeri ci proveranno, poi sarà il campo a dare il verdetto definitivo, a dire se il percorso dell’Ascoli in questa stagione continuerà ancora o si fermerà alla alla regular season di questo campionato.



Il saliscendi



Un campionato che ha visto un Ascoli da due volti: brutto e inconcludente il primo, bello e produttivo il secondo con Breda alla conduzione tecnica. I giochi sono quasi fatti manca solo un ultimo step quello decisivo, comunque vada, visto come se erano messe le cose in casa Ascoli nei mesi precedenti, aver raggiunto la salvezza matematica con due giornate di anticipo è già un primo traguardo, ma non basta occorre credere in qualcosa di più ambizioso difficile da agguantare ma non impossibile L’obiettivo playoff rimane ancora in auge e in casa Ascoli le imprese quelle più difficili sono le più intriganti, molte volte i bianconeri sono riusciti proprio a compiere imprese che alla vigilia sembravano impossibili e complicate. Ascoli e Reggina questa sera si confronteranno in un match importante. Breda ha convocato 23 giocatori, non è partito con i compagni l’attaccante Davide Marsura, l’uomo del secondo tempo, colui che ogni volta che è subentrato, tranne nella sfida di sabato con il Cosenza, è riuscito a far gol e tutti importanti. Out Marsura (problemi muscolari) ma ci sarà Michele Collocolo che ha scontato il turno di squalifica e quindi sarà regolarmente al suo posto. Il tecnico bianconero anche per questa sfida non dovrebbe cambiare l’assetto tattico della squadra e riproporre la stessa formazione che è scesa in campo nelle ultime giornate di campionato.



Le scelte



Le scelta di Pedro Mendez trequartista ha avuto successo è stata un’ottima intuizione da parte del tecnico ex Reggina. Mendes dovrebbe essere riproposto ma per averne conferma dovremo aspettare le formazioni ufficiali. Se così sarà, agirà in attacco con Francesco Forte e Federico Dionisi. La squadra da ieri si trova nel ritiro di Reggio Calabria e ripartirò il girono dopo la gara.