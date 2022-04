L'Ascoli affronta la Reggina allo stadio Del Duca per riprendere la corsa verso i playoff

ASCOLI - Partita cruciale per l'Ascoli questo pomeriggio (ore 15,30) allo stadio Del Duca contro la Reggina nella corsa playoff. I bianconeri, dopo la sconfitta di Monza, hanno bisogno di fare punti perchè le concorrenti sono ad un passo. Mister Sottil dovrà fare a meno ancora di Tsadjout ma in compenso recupera il portiere Leali. Sulla panchina calabresi l'ex Stellone vogliono di riscatto dopo l'esonero lampo di due anni fa. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

ASCOLI - REGGINA

Ascoli - Leali, Salvi, Bellusci, Quaranta, Falasco, Collocolo, Buchel, Saric, Maistro, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

Reggina - Turati, Cionek, Aya, Stavrapoulos, Giraudo, hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Lombardi, Montalto, Rivas. All. Stellone.

Arbitra Di Martino di Teramo

SEGUI LA DIRETTA

