ASCOLI- Ha allenato per ben cinque anni la Reggina, due in Serie B tre in Serie A. Con in mezzo una promozione nella massima serie. Ha conquistato sulla panchina dell’ Ascoli una miracolosa salvezza in Serie B. Stiamo parlando di Franco Colomba il doppio ex della sfida del Del Duca tra bianconeri e amaranto che si affronteranno il 26 dicembre alle ore 15.

Mister Colomba, si affrontano due squadre che hanno fatto parte della sua carriera di allenatore.

«Eh si, due squadre diverse tra loro ma che ricordo entrambi sempre con molto piacere, ad Ascoli sono stato un solo anno, giusto il tempo per salvarlo».

Come vede le due formazioni?

«Bene. La Reggina è molto solida e ha voglia di centrare l’ obiettivo della promozione, sicuramente si tratta di una squadra equilibrata compatta, pur non avendo un cannoniere principe là davanti, ha realizzato comunque diversi gol, vuol dire che c’è un gioco di squadra e tutti i giocatori possono andare a segno. Per quanto riguarda l’Ascoli ha avuto qualche momento di flessione che gli è costato qualche punto in classifica ma poi i bianconeri sono tornati a disputare prestazioni di livello. L’Ascoli è una squadra che mi piace e che gioca anche bene. Penso che le premesse ci siano tutte: sarà una bella partita».



Possiamo dire che sono due squadre che non hanno bomber prolifici ma mandano in gol tutti gli altri?

«Sì, e allora vuol dire che alla base c’è un buon collettivo. Nella Reggina segnano spesso Canotto, Menez e Fabian centrocampista molto bravo. L’ Ascoli ha lo stesso problema, sto vedendo che segnano anche i centrocampisti e i difensori, ma va bene anche così».

È veritiera la classifica in alto?

«Da qui al termine del campionato può succedere di tutto. Per quanto riguarda l’ Ascoli è un po’ distanziato dalla Reggina ma i playoff sono lì. Per la promozione diretta invece per ora sono diverse le squadre interessate. Non penso se ne possano inserire altre oltre alla Reggina, al Bari, al Genoa e al Frosinone. In questo momento mi sembrano loro le più accreditate».

L’ Ascoli ha vinto a Cosenza con tre bei gol e un grande Leali in porta: cosa ne pensa?

«Per quanto riguarda i marcatori dico che Collocolo non è nuovo a certe giocate, Donati è già maturo per giocare un campionato importante e Gondo sappiamo che è in grado di stupire. Ma l’ Ascoli credo debba molto a Dionisi, il fatto di essere il più esperto può favorire l’ inserimento dei compagni, è uno che crea spazi, inoltre qualche gol lo fa anche lui, ma soprattutto fa segnare gli altri».

Quanto è importante avere un portiere come Leali?

«Importantissimo. E’ un portiere di livello, già da ragazzino era in grado di fare buone cose ma ogni tanto si perdeva. Adesso ha raggiunto la giusta maturità e questo ha fatto sì che diventasse determinante. I campionati si vincono anche con una buona difesa e un buon portiere quindi avere uno come Leali in porta è una sicurezza».

Come finirà Ascoli-Reggina?

«Prevedo una partita aperta ad ogni risultato. La Reggina, secondo me, è la squadra che ha fatto vedere le cose migliori fino ad ora, con mister Inzaghi che ha portato entusiasmo in tutta la città. Non dico una bugia se prevedo tutti e tre i risultati. Dal punto di vista del potenziale la Reggina ha qualcosa in più ma anche l’ Ascoli ha dei giocatori di ottimo livello. Sarà una partita dove tutto può succedere».