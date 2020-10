Ascoli-Reggiana 1-0, Sabiri si procura il rigore e lo trasforma

ASCOLI - Contro la Reggiana per centrare la prima vittoria in campionato. Tappa cruciale stasera per l’Ascoli, di scena alle 21 al Del Duca, contro gli emiliani, in campo nonostante i sei positivi al Covid tra i tesserati, tre calciatori e tre componenti dello staff. Come da protocollo, solo nel caso di sei giocatori positivi si può chiedere il rinvio della partita. Si gioca la quarta giornata di Serie B e lo stadio Del Duca è riaperto per la prima volta al pubblico sebbene in misura ridotta. Potranno entrare mille spettatori, di cui 650 andranno nella tribuna est Mazzone, il resto in quella ovest. Non ci sarà però il cuore pulsante della tifoseria bianconera che solitamente riempie i gradoni della curva. Gli Ultras 1898 hanno scelto di non entrare allo stadio finchè il calcio non tornerà alla normalità.

L’Ascoli ha un solo punto in classifica, conquistato al Rigamonti di Brescia nella prima giornata. Sarà essenziale ritrovare la via della rete per portare a casa l’intera posta in palio. Il tecnico Valerio Bertotto ha recuperato Avlonitis e quindi potrebbe riproporlo al fianco di Brosco e Spendlhofer in una difesa a tre. A centrocampo Pucino sulla fascia destra, Cavion, Saric e Sabiri in mezzo e Kragl a sinistra. In attacco Chiricò e Bajic.

Queste le formazioni in campo.

ASCOLI (4-3-3) Leali; Pucino, Brosco, Spendlhofer, Kragl; Cavion, Saric, Sabiri; Chiricò, Bajic, Pierini. All. Bertotto

REGGIANA (3-4-1-2) Cerofolini; Gyamfi, Espeche, Martinelli; Libutti, Varone, Radrezza, Kirwan; Voltan; Zamparo, Mazzocchi. All. Montagnolo (Alvini indisponibile)

ARBITRO Meraviglia di Pistoia

1' E' iniziata la gara con l'Ascoli subito in avanti

3' primo tiro in porta dell'Ascoli ma la palla calciata da Kragl finisce sopra la traversa.

4' Tunnel di Sabiri ed Espeche: calcio di rigore che lo stesso Sabiri trasforma

10' Pierini prova un eurogol con un pallonetto dalla distanza ma finisce alto.

14' la reggiana si fa viva con un colpo di testa di Mazzocchi su azione da corner ma la palla si spegne alta.

20' punizione dal limite di Voltan ma palla sopra la traversa.

