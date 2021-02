Sfida per l'Ascoli con la Reggiana, fra gli emiliani in attacco c'è bomber Ardemagni

ASCOLI - Dopo il pareggio ottenuto nei minuti di recupero con il Lecce, l'Ascoli di mister Sottil affronta in trasferta la Reggiana che ha gli stessi punti dei bianconeri e lotta per la salvezza. Mister Sottil ha l'imbarazzo della scelta ma vuole fare rifiatare qualche elemento che non si è mai risparmiato. Fra gli emiliani in attacco ci sarà l'ex Ardemagni. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Reggiana - Venturi; Gyamfi, Rozzio, Espeche, Martinelli; Varone, Del Pinto, Muratore; Laribi, Ardemagni, Siligardi

Ascoli - Leali; Pucini, Brosco, Quaranta, D'Orazio; Eramo, Danzi, Saric; Bajic, Dionisi, Bidaoui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA