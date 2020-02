Ascoli, il difensore Ranieri si opera, starà fuori almeno un paio di mesi

ASCOLI - E' più grave del previsto l'infortunio capitato al neo acquisto dell'Ascoli Ranieri che ha esordito in maglia bianconera nella vittoriosa trasferta di sabato. Il difensore, infatti, si dovrà operare per la frattura al malleolo e i tempi di guarigione sono lunghi. Ranieri dovrà stare lontano dai campi di calcio per almeno un paio di mesi. Rientrerà in campo probabilmente nelle ultime gare di campionato ed eventualmente se ci saranno appendici (playoff o playout). Per il nuovo allenatore Stellone si tratta, purtroppo, di una grave defezione a calciomercato chiuso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA