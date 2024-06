ASCOLI Subito un direttore sportivo (anche a tempo?) per vendere i gioielli di famiglia (Mendes, Caligara e D’Uffizi) per raccogliere risorse utili. È questo l’obiettivo immediato del patron Massimo Pulcinelli, che, in attesa che la trattativa intavolata con il fondo Usa possa davvero decollare, ha contattato ieri mattina Luca Leone, ex Ternana, durante la presidenza Bandecchi. In agenda anche Alex Casella (Pro Vercelli) e altri.



Il direttore sportivo

Dopo avere superato indenne le forche caudine dell’iscrizione dell’Ascoli al campionato di serie C, certificata anche dagli uffici della Covisoc, ora bisogna trovare le risorse per pagare entro la fine del mese gli stipendi e i contributi ai tesserati per quanto riguarda la mensilità di maggio scorso. Se non lo si farà entro i termini previsti l’Ascoli incapperà nella penalizzazione. Quanto c’è da pagare? Una somma superiore al milione di euro perchè comprensiva anche dei trattamenti di fine rapporto. Pochi giorni fa, Pulcinelli ha staccato un bonifico di 800mila euro e ciò fa comprendere, ovviamente, che l’obiettivo è proprio quello di fare fronte agli adempimenti regolamentari. Ma in serie C non ci sono le stesse risorse finanziarie della cadetteria (all’incirca 15 milioni di euro complessivi) e quindi il calciomercato diventa fondamentale. Occorre ricordare che per quanto concerne le rivendite dei calciatori, nel caso di Mendes, l’Ascoli dovrà corrispondere allo Sporting Lisbona 450mila euro mentre il 50% degli introiti della cessione di Caligara andranno girati al Cagliari. Ciò in virtù di precedenti accordi stipulati con le società. Ma per finalizzare queste operazioni di mercato c’è bisogno di un direttore sportivo che all’Ascoli manca dopo le dimissioni di Giannitti, il quale, pur di andarsene dopo le contestazioni, ha rinunciato anche a tre mensilità di stipendio. Ma questa mossa di Pulcinelli di scegliere al più presto un direttore sportivo per le operazioni di mercato viene letta da una parte della tifoseria con diffidenza.

I timori

Alcuni tifosi, infatti, temono che con questa iniziativa Pulcinelli non voglia, come ufficialmente dichiarato, cedere il bastone del comando e di volere rimanere quindi alla guida dell’Ascoli calcio. O, peggio ancora, temono lo smantellamento dell’organico per fare cassa, prima della cessione. Un’ipotesi maliziosa che lo stesso principale azionista, Massimo Pulcinelli, ha rigettato ribadendo, in una telefonata avvenuta martedì con il sindaco Marco Fioravanti, l’intenzione, al contrario, di cedere la società al più presto, entro il mese di giugno, considerando i tempi tecnici della trattativa, specie dopo le contestazioni e i disordini avvenuti al termine dell’ultima partita di campionato fra Ascoli e Pisa che ha decretato la retrocessione in serie C. Tutto dunque ruota alla due diligence avviata con il fondo statunitense, che l’anno scorso, aveva già avuto intenzione di rilevare un club di serie B.

L’intermediario

A mettere in contatto Pulcinelli con il fondo americano è stato un manager italiano che lavora per conto di un’azienda internazionale. Secondo indiscrezioni la proposta d’acquisto dovrebbe essere formulata entro una settimana ma più i giorni trascorrono e più le altre scadenze si avvicinano (oltre all’urgenza di allestire una squadra di calcio) e c’è l’altra rata poi di fine luglio, superiore al milione di euro, da pagare.