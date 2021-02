Ascoli, buon punto a Pordenone (1-1) ma la lotta salvezza è sempre più difficile

ASCOLI - L'Ascoli decimato dalle assenze (Kragl, Bidaoui, Sabiri e Parigini) affronta in trasferta il Pordenone in una partita delicatissima. I bianconeri, terzultimi in classifica hanno dispertato bisogno di fare punti, reduci da un solo punto nelle ultime tre partite. A causa delle assenze mister Sottili dovrà fare scelte diverse per imbrigliare i friuliani. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Pordenone - Perisan, Vogliacco, Camporese, Barison, Chrzanowski, Zammarini, Misuraca, Magnino, Musiolik, Ciurria, Butic. All. Tesser

Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Avlonitis, D'Orazio, Caligara, Danzi, Saric, Stoian, Cangiano, Dionisi. All. Sottil

1' è iniziata la partita con il Pordenone in possesso palla.

7' prima palla gol per l'Ascoli. Taglio in verticale di Stoian ma il tiro di Dionisi viene provvidenzialmente rewspinto da Camporese.

11' Il Pordenone passa in vantaggio. assist dalla fascia sinistra Ciurria ruba il tempo a D'Orazio e con la complicità di Leali segna.

18' Ciurria si beve mezza difesa e serve in area dove Musiolik però non vede la porta.

25' si rivede l'Ascoli ancora con Dionisi ma la sua conclusione respinta da un difensore è facilmente parata.

33' Leali anticipa di un soffio Butic lanciato a rete che nella caduta si infortuna ed è costretto ad uscire dal campo.

40' punizione di Dionisi che sfiora il palo.

45' L'arbitro grazia Chrzanowki già ammonito per un brutto fallo su Pucino.

47' L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

1' Due cambi. Entra Bajic per Stoian e Barra per Chrzanowki che ha rischiato l'espulsione.

14' stop e tiro al volo di D'Orazio ma Perisan para.

15' Secondo cambio nell'Ascoli. Entra Mosti al posto di Cangiano.

18' Entra Buchel al posto di Caligara.

19' Ascoli ancora pericoloso con Mosti che calcia però centralmente.

27' L'Ascoli pareggia. Dionisi protegge il pallone e serve un assist per Mosti che segna.

40' Ultime sostituzioni nell'Ascoli: Pinna per D'Orazio ed Eramo per Saric.

50' L'arbitro fischia la fine del match.

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA