Salvi-gol vale l'exploit, odore di playoff per i bianconeri: Pordenone-Ascoli 0-1

LIGNANO SABBIADORO - Oggi alle 14, dopo la pausa per la Nazionale italiana, torna in campo l'Ascoli sul campo del Pordenone fanalino di coda. Mister Sottil ha convocato Felicioli reduce da un infortunio e ritrova Iliev impegnato con la Bulgaria. Dionisi, con sette reti, a caccia del titolo di capocannoniere. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

PORDENONE - ASCOLI 0-1

Pordenone - Perisan, Valietti, Camporese, Sabbione, Falasco, Magnino, Pasa, Zammarini, Cambiaghi, Pellegrini, Folorunsho. All. Tedino

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Saric, Buchel, Maistro, Sabiri, Dionisi, Iliev. All. Sottil

Arbitra Santoro

