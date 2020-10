Scavone gela l'Ascoli, al Del Duca Pordenone avanti 1-0. E già cinque ammoniti

ASCOLI - Un match importante quello che attende l'Ascoli al "Del Duca" contro il Pordenone con la squadra di Bertotto che ha fame di punti anche per riscattare la sfortunata prova di Salerno. Ma anche gli avversari hanno forti stimoli.

COSI' IN CAMPO

ASCOLI - PORDENONE 0-1

AscolI: Sarr, Spendlhofer, Brosco, Avlonitis, Kragl, Donis, Gerbo (52' Chiricò), Cavion, Sabiri, Cangiano, Bajic. All. Bertotto.

Pordenone: Perisan, Vogliacco, Camporese, Barison (46' Bassoli), Berra, Magnino, Calò, Scavone, Ciurria, Butic, Djily Diaw. All. Tesser.

La cronaca

4' - Subito un cartellino giallo per l'Ascoli: ammonito Spendhlofer che ha steso Vogliacco lanciato in corsa.

10' - Secondo cartellino giallo, stavolta per il Pordenone: ammonito Scavone per un'entrata scomposta in mezzo al campo.

15' - Gol no, cartellini gialli si: ben tre in 15' di gioco. Ammonito anche Sabiri per un fallo da dietro su Ciurria.

30' - Ritmi che sono cresciuti ma al Del Duca non si sblocca lo 0-0.

34' - Taccuino dell'arbitro sempre più pieno: anche Avlonitis tra gli ammoniti e stessa sorte tocca due minuti dopo anche a Diaw. Già cinque ammoniti.

39' - Si sblocca il risultato al Del Duca con il pordenone che si porta in vantaggio: Berra parte sulla fascia destra, cross perfetto radente per Scavone che anticipa tutti e infila Sarr.

41' Immediata risposta dell'Ascoli: Sabiri salta due avversari in area, calcia con il mancino e palla che attraversa l'area piccola ma non trova nessuna deviazione.

45' - Il direttore di gara decreta la fine della prima frazione di gioco: Pordenone avanti 1-0 grazie a Scavone.

SECONDO TEMPO

48 ' Pordenone ad un passo dal raddoppio: destro di Berra dai 25 metri, Sarr devia la palla sul palo.

52' - Primo cambio nell'Ascoli: dentro Chiricò per Gerbo.

Ultimo aggiornamento: 17:11

