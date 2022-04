L'Ascoli decimato dal Covid affronta al Del Duca il fanalino di coda Pordenone. Out Dionisi, Leali, Quaranta, D'Orazio e Maistro

ASCOLI - Dopo la pausa per la Nazionale maggiore, l'Ascoli torna in campo questo pomeriggio alle 14 allo stadio Del Duca per sfidare il Pordenone, fanalino di coda. Purtroppo l'allenatore Sottil ha avuto a che fare con il Covid che ha decimato l'organico dopo avere già inciso sulla sconfitta di Vicenza. Fra i bianconeri, purtroppo, mancheranno pedine importanti come il capitano Dionisi, il portiere Leali, D'Orazio, Maistro e Quaranta. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo

Ascoli - Guarna, Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collocolo, Buchel, Saric, Ricci, Bidaoui, Tsadjout. All. Sottil

Pordenone - Bindi, El Kaouakibi, Bassoli, Dalle Mura, Anastasio, Zammarini, Torrasi, Lovisa, Cambiaghi, Candellone, Di Serio. All. Tedino

Arbitra Cosso

