L'Ascoli affronta al Del Duca la capolista Pisa, fra i bianconeri mancherà Bellusci per squalifica

ASCOLI - L'Ascoli reduce dal nono exploit in trasferta con la Spal, affronta questo pomeriggio alle 18,30 il Pisa che ha conquistato il primo posto in classifica. Mister Sottil si è appellato ai tifosi bianconeri per affollare lo stadio Del Duca e proseguire nel sogno dei playoff. Fra i padroni di casa mancherà Bellusci per squalifica.

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco, Buchel, Saric, Ricci, Maistro, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

Pisa - Nicolas, Birindelli, Hermannson, Leverbe, Beruatto, Marin, Nagy, Mastinu, Gucher, Torregrossa, Puscas.

SEGUI QUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA