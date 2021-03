Ascoli-Pisa, mister Sottil recupera Sabiri, Bidaoui e Parigini. La vittoria è fondamentale per la salvezza

ASCOLI - L'Ascoli affronta alle 19 allo stadio comunale Del Duca il Pisa allenato da D'Angelo con il disperato bisogno di una vittoria per avvicinarsi alla zona playout. Mister Sottil dovrà fare ancora a meno di Kragl infortunato ma in compenso recupererà Bidaoui, Sabiri e Parigini. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

ASCOLI - Leali, Pucino, Brosco, Avlonitis, D'Orazio, Caligara, Buchel, Saric, Sabiri, Dionisi, Bidaoui. All. Sottil

PISA - Gori, Belli, Caracciolo, Varnier, Lisi Marin, Quaini, Devitis, Mastinu, Palombi, Marconi. All. D'Angelo

Ultimo aggiornamento: 10:57