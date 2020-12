Pisa Ascoli, si sfidano la peggiore difesa contro il peggiore attacco della serie B

ASCOLI - Questo pomeriggio si disputa allo stadio Arena Garibaldi il recupero di Pisa-Ascoli rinviata a seguito della positività di alcuni calciatori dell'Ascoli al Covid. Si affrontano due squadre in grossa difficoltà. Il Pisa ha la peggiore difesa della serie B ma in compenso l'Ascoli ha il peggiore attacco. I bianconeri inoltre sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Delio Rossi dovrà fare a meno di Sabiri infortunato dopo il trauma commotivo riportato durante la gara con il Pescara. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Maggioni di Aprilia.

Pisa - Perilli, Belli, Benedetti, Caracciolo, Lisi, Gucher, Marin, Siega, Soddimo, Vido, Marconi.

Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Splendhofer, Sini, Cavion, Buchel, Saric, Chiricò, Bajic, Cangiano.

