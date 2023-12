L'Ascoli oggi sul campo del Pisa (1-0): all'intervallo sono avanti i padroni di casa SEGUI LA DIRETTA

ASCOLI Pronti a stringere i denti e a dare battaglia anche allo stadio Romeo Anconetani di Pisa. I bianconeri questo pomeriggio con calcio d' inizio ore 16,15 sono chiamati ad una vera e propria battaglia viste le importanti assenze e la mancanza di riserve adeguate. Le squalifiche di Francesco di Tacchio, a centrocampo e di Giuseppe Bellusci in difesa, rischiano di pesare e tanto nel contesto di una partita importante in chiave salvezza. L'Ascoli non può permettersi di non tornare a casa con un altro risultato che non sia quello positivo. Conquistare punti allo stadio toscano avrebbe una grande valenza e darebbe un seguito alla vittoria sul Catanzaro.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita

Pisa-Ascoli risultato parziale 1-0 (44'Mlakar)

Le formazioni ufficiali