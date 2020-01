Ascoli, Bepi Pillon l'alternativa in caso di addio di Zanetti

ASCOLI - Dopo la contestazione dei tifosi dell'Ascoli fuori dallo stadio Del Duca al termine della partita persa in casa con il Frosinone la società bianconera ha in programma per oggi un incontro con l'allenatore Zanetti che agli ultras ha confidato di volersene andare dopo le critiche. Se Zanetti dovesse lasciare l'ascoli, il primo nella lista di patron Massimo Pulcinelli, è Bepi Pillon. Per l'allenatore, l'anno scorso al Pescara, si tratterebbe della terza avventura in bianconero dopo averla portata in serie B venti anni fa, salvata dieci anni fa in serie B prendendo il posto di Pane.





© RIPRODUZIONE RISERVATA