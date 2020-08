Ducci nuovo direttore generale dell'Ascoli, entrano pure Grassi e Marini

ASCOLI - Novità societarie nell'Ascoli calcio. Sfumato Morgan De Sanctis il patron Massimo Pulcinelli ha annunciato che sarà Piero Ducci il nuovo direttore generale che prenderà il posto di Lovato. Confermato Giuseppe Bifulco come direttore sportivo. entrano nello staff tecnico Davide Grassi e Marcello Marini. Nel frattempo domani il direttore sportivo incontrerà l'allenatore Davide Dionigi per un ultimo tentativo prima della separazione. Secondo Pulcinelli il tecnico, artefice della strepitosa salvezza dell'Ascoli ha chiesto il triplo dell'ingaggio che non intende concedergli tanto che la società si sta guardando intorno.

