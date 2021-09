L'Ascoli in trasferta a Como a caccia del tris di vittorie per mantenere la vetta della classifica

ASCOLI - Dopo la pausa per la Nazionale di calcio torna a giocare l'Ascoli a punteggio pieno dopo due partite. Questo pomeriggio, inizio ore 14, i bianconeri di mister Sottil affronteranno in trasferta il Como neopromosso. Sottil ha recuperato gli acciaccati ma non potrà schierare l'attaccante della Nazionale bulgara Iliev. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Como - Gori, Vignali, Varnier, Scaglia, Ioannou, Iovine, Bellemo, H'Mdat, Chajia, Cerri, Lagumina. all. Gattuso

Ascoli - leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Caligara, Buchel, saric, Fabbrini, Dionisi, Bidaoui. All. Sottil.

Arbitra Guia.

