L'Ascoli a Pescara per ritrovare il sorriso: Stellone cerca la sua prima vittoria

PESCARA - Con il posticipo Pescara-Ascoli, in programma questa sera alle 21 allo stadio Adriatico Cornacchia, si chiude la 26ª giornata del campionato di Serie B. Per i padroni di casa di Legrottaglie c’è da invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive che hanno avvicinato la squadra alla zona playout. Sul fronte ospite, il tecnico Stellone va a caccia della prima vittoria dal proprio arrivo all’Ascoli. I bianconeri tornano in campo dopo una pausa imprevista di una settimana per il rinvio della partita contro la Cremonese a causa dell'emergenza legata al Coronavirus.



Ecco le probabili formazioni.



PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Bettella, Scognamiglio, Crecco; Busellato, Palmiero, Memushaj; Galano, Clemenza; Maniero. All. Legrottaglie



ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Eramo, Petrucci, Cavion; Morosini; Trotta, Scamacca. All. Stellone





