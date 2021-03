Pescara-Ascoli 1-1, Dessena replica a Bidaoui, abruzzesi in dieci per l'espulsione di Scognamiglio

ASCOLI - Sfida cruciale per la salvezza per l'Ascoli di mister Sottil che questa sera allo stadio Adriatico affronta il Pescara inguaiata nella zona retrocessione. Sottil dovrà rinunciare al capitano Brosco squalificato ma in compenso può contare su Kragl. Queste le formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Di Bello

Pescara - Fiorillo; Bellanova, Guth, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Memushaj, Busellato; Maistro, Galano; Odgaard. All. Grassadonia

Ascoli - Leali; Pinna, Avlonitis, Quaranta, Kragl, Eramo, Buchel, Saric, Sabiri, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

PESCARA - ASCOLI 1-1

1' E' iniziata la partita, Grassadonia cambia il modulo ad albero di Natale.

5' il primo tiro in porta è di Dionisi che tira ampiamente a lato.

12' Sabiri su punizione da 35 metri costrtinge Fiorillo alla deviazione in corner.

21' ancora Sabiri pericoloso ma il suo tiro da venti metri finisce a lato.

25' Sabiri ci prova di nuovo su punizione ma la conclusione è centrale.

29' Dionisi recupera una palla d'oro che serve in area di rigore a Buchel ma Fiorillo devia con il piede.

36' Scognamiglio, già ammonito, abbatte Bidaoui lanciato a rete e viene espulso.

40' L'Ascoli passa in vantaggio, Bidaoui dribbla tre giocatori e trafigge Fiorillo.

46' L'arbitro fischia la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

