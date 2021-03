L'Ascoli a Pescara si gioca una fetta di salvezza. Avlonitis al posto di capitan Brosco

ASCOLI - Sfida cruciale per la salvezza per l'Ascoli di mister Sottil che questa sera allo stadio Adriatico affronta il Pescara inguaiata nella zona retrocessione. Sottil dovrà rinunciare al capitano Brosco squalificato ma in compenso può contare su Kragl. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Di Bello

Pescara - Fiorillo; Guth, Drudi, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Busellato, Maistro, Masciangelo; Giannetti, Odgaard. All. Grassadonia

Ascoli - Leali; Pinna, Avlonitis, Quaranta, Kragl, Caligara, Buchel, Saric, Sabiri, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

