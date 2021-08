L'Ascoli a Perugia ritrova in trasferta i tifosi bianconeri dopo lo stop per la pandemia

ASCOLI - Dopo la bella vittoria all'esordio contro il Cosenza, l'Ascoli di mister Sottil affronta questa sera il Perugia in trasferta allo stadio Curi. In attesa di movimenti di mercato, il mister bianconero si affida prevalentemente agli autori della prima vittoria stagionale in attesa di potere schierare in attacco il niovo attaccante bulgaro Iliev. Tornano i tifosi in trasferta, ne saranno 460. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Perugia (3-4-1-2) Chichizola, Rosi, Angella, Dell'Orco, Falzerano, Burrai, Sounas, Lisi, Santoro, Murano, Carretta.

Ascoli (4-3-1-2) Leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Saric, Buchel, Eramo, Fabbrini, Dionisi, Bidaoui. All. Sottil

© RIPRODUZIONE RISERVATA