Ascoli-Perugia 1-0, la cura Breda funziona. I bianconeri tornano a vincere al Del Duca dopo oltre tre mesi

ASCOLI- Breda, buona la prima. Il tecnico veneto all'esordio sulla panchina dell'Ascoli dopo l'esonero di Bucchi conquista tre punti che al Del Duca mancavano dallo scorso 24 ottobre. Una vittoria in cui c'è già la sua impronta avendo cambiato modulo, recuperato giocatori che erano stati messi ai margini e, soprattutto, riuscendo ad infondere quel briciolo di convinzione e solidità difensiva in più che alla fine ha consentito di avere la meglio sul Perugia dell'ex Castori, diretta concorrente per la salvezza. Dopo una sola settimana di lavoro, al nuovo allenatore non si poteva chiedere di più e sicuramente c'è ancora molto da lavorare sul piano del gioco.

Il tabellino

ASCOLI-PERUGIA 1-0

ASCOLI (4-3-12): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco (dal 35' st Giordano); Collocolo, Buchel (dal 27' st Eramo), Caligara (dal 27' st Giovane); Falzerano (dal 14' st Marsura); Forte, Gondo (dal 27' st Mendes). All.: Breda

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Casasola, Iannoni (dal 25' st Capezzi), Bartolomei, Lisi (dal 39' st Cancellieri); Kouan (dal 16' st Luperini); Matos (1' st Olivieri), Di Carmine (dal 25' st Ekong). All.: Castori

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

MARCATORI: 15' st Collocolo

NOTE: Ammoniti: Bellusci, Caligara, Collocolo, Buchel, Angella. Spettatori 6.814 per un incasso di 61.785,77 euro