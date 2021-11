L'Ascoli perde Maistro per le prossime tre partite ma in difesa ritrova Felicioli

ASCOLI - Brutta tegola per l’Ascoli che perde Fabio Maistro: il centrocampista si è infortunato in allenamento riportando una distorsione alla caviglia. L’ex Lazio salterà quindi la partita contro il Monza, in programma sabato alle ore 14 al Del Duca, e probabilmente anche le successive due gare, quella di martedì sera contro la Reggina nel turno infrasettimanale e quella contro il Parma, prevista sabato 5 dicembre alle 14 al Del Duca. Maistro nelle ultime gare stava giocando con continuità come mezzala. Arrivato quest’anno in prestito dalla Lazio, gara dopo gara si è ritagliato un posto da titolare. A causa della sua assenza, Sottil dovrà rivedere un po’ l’impostazione della squadra. Per la sostituzione di Maistro si giocano il posto Fabrizio Caligara, Michele Collocolo e Mirco Eramo, anche se hanno caratteristiche diverse sia tra di loro che rispetto al compagno di squadra infortunato. Sicuro il recupero di Gian Filippo Felicioli in difesa ma non è detto che il terzino sinistro scenda in campo dal primo minuto, anche se ha recuperato dallo stiramento muscolare.

