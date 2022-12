ASCOLI La squadra bianconera partirà nel primo pomeriggio di oggi per la Toscana dove domani alle ore 18 allo stadio Arena Garibaldi affronterà il Pisa di Luca D’Angelo. Una partita che vedrà i bianconeri giocare senza il loro capitano Federico Dionisi uscito per un problema muscolare nel corso del secondo tempo della gara giocata domenica scorsa contro il Como. Sul momento di temeva uno stiramento muscolare che, dopo gli accertamenti ai quali il giocatore si è sottoposto, sembra scongiurato ma ciò non toglie che l’attaccante dovrà restare fermo.

APPROFONDIMENTI SERIE B Ascoli-Como 3-3 tra gol, emozioni e cartellini. Bianconeri in dieci per l'espulsione di Gondo

Dionisi out

Dionisi ha accusato una fitta al polpaccio sinistro, infortunio che lo costringerà a non partecipare al match con i toscani. Venerdì il giocatore si sottoporrà ad altri accertamenti per valutare se potrà essere in campo o almeno disponibile per la gara casalinga contro il Genoa, ma al momento appare difficile visto che la gara con i liguri è in programma domenica prossima, ovvero a tre giorni di distanza da quella contro il Pisa. Il capitano bianconero dopo un inizio di stagione in cui è stato alle prese con acciacchi fisici e di seguito ha fatto tanta panchina era tornato titolare nella gara disputata al Vigorito di Benevento valevole per la settima giornata di campionato. Dalla gara del Vigorito il capitano non ha più lasciato il suo posto al centro dell’area di rigore avversaria. Dovrà farlo gioco forza domani proprio contro una delle squadre che in questo momento stanno attraversando un periodo di forza. Il Pisa è in netta ripresa e il capitano sarebbe stato utile oltre che per le qualità tecniche anche per la sua esperienza e per il suo carattere.

Tocca a Mendes

Contro il Pisa vista la contemporanea assenza di due attaccanti, che solitamente giocano titolari, Dionisi e Cedric Gondo, quest’ultimo è squalificato, ecco che scalda gli scarpini il portoghese Pedro Mendes. L’ex Sporting Lisbona, ha giocato altre volte da subentrato e anche da titolare, domani avrà responsabilità maggiori visto che si troverà a guidare il reparto offensivo praticamente da solo nel ruolo di prima punta. Sempre se non ci saranno altre soluzioni. Da vedere chi affiancherà l’attaccante portoghese se sarà Cristhoper Lungoyi oppure Amato Ciciretti, senza dimenticare che c’è anche Soufiane Bidaoui, vedremo quale sarà la disposizione tattica dell’Ascoli che questa mattina effettuerà la rifinitura al Picchio Village. Dopo la gara l’Ascoli pernotterà in Toscana dove venerdì mattina disputerà l’ allenamento post gara per poi ripartire alla volta di Ascoli e iniziare a pensare al Genoa. Il club ligure proprio ieri ha deciso di esonerare l’allenatore Alexander Blessin e dare in mano la squadra momentaneamente ad Alberto Gilardino. Ma prima di tutto c’è Pisa - Ascoli una partita molto sentita anche dalle due tifoserie da sempre rivali. Da Ascoli si muoveranno in molti per raggiungere la città Toscana, sarà una sfida nella sfida in campo e sugli spalti tra due squadre che puntano ad un campionato importante.

Quaranta c’è

Per quanto riguarda il resto della squadra ha recuperato dall’influenza Danilo Quaranta e quindi torna a disposizione e domani potrebbe riprendere il posto da titolare al fianco di Eric Botteghin e Lorenzo Simic, in ballottaggio c’è anche Giuseppe Bellusci che domenica scorsa ha giocato titolare proprio al posto di Quaranta influenzato, tutto pronto o quasi per un match tanto difficile quanto importante.