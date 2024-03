Ascoli, patron Pulcinelli in visita al Picchio Village: l'incontro con la squadra e con il nuovo mister Carrera

ASCOLI Il Patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli questa mattina (14 marzo) ha raggiunto il Picchio Village per incontrare Mister Carrera, squadra e staff a pochi giorni dalla sfida di campionato col Lecco. Dopo l’allenamento svolto dalla squadra, il numero uno di Corso Vittorio Emanuele, insieme al Presidente Carlo Neri – già ieri ad Ascoli Piceno per la presentazione del nuovo allenatore – si è confrontato a lungo con Mister e staff tecnico per scambiare impressioni e prime valutazioni a quasi quarantott’ore dalla nomina del nuovo allenatore.

L'incontro

Il Patron si è intrattenuto col Direttore Generale Verdone e il Direttore Sportivo Giannitti, con capitan Botteghin, Mendes e gli altri bianconeri prima del pranzo, che per l’occasione si è svolto nella palestra del centro sportivo.