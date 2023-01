Due sole partite in casacca bianconera, anche Baumann lascia l'Ascoli

ASCOLI - Voci, trattative, idee e anche questioni chiuse. Dopo l’americano Fontana lascia l’Ascoli anche il portiere Noam Baumann, che nel pomeriggio ha rescisso il contratto in scadenza a giugno. Lo svizzero, arrivato nelle Marche a settembre, dopo l’infortunio occorso a Leali, è sceso in campo due volte contro Perugia e Parma, match quest’ultimo in cui si infortunò alla caviglia.