Ascoli batte il Pisa (2-1). Ora l'obiettivo sono i Playoff

L'Ascoli batte 2-1 il Pisa e piomba in zona playoff. Il risultato si sblocca nella ripresa, Mendes in gol al 53'. Al 73' Marsura sigla il raddoppio. Masucci in acrobazia accorcia ma non basta.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (18’ st Giovane), Caligara (34’ st Proia); Mendes (34’ Eramo); Forte (18’ st Marsura), Dionisi (13’ st Gondo). A disp. Guarna, Quaranta, Gnahoré, Lungoyi, Donati, Falasco, Bellusci. All. Breda

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi (21’ st Esteves), Hermannsson, Barba, Beruatto (21’ st Gliozzi); Marin, Rus, Mastinu; Morutan, Tramoni; Moreo (33’ st Gargiulo). A disp.: Livieri, Lukovic, Toure, Zuelli, Sussi, Masucci, Trdan, Tramoni. All. D’Angelo.

ARBITRO: Abisso di Palermo

RETI: 7’ st Mendes (A), 28’ st Marsura (A), 37’ st Masucci (P)

NOTE: ammoniti Beruatto (P), Buchel (A), Marin (P), Tramoni (P). Spettatori 7.554 (3.970 abbonati) per un incasso di 58.964,77 € (rateo abbonamenti 31.766,77 €). Rec. 2’ pt