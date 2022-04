Parma-Ascoli 0-1, colpaccio bianconero grazie ad un gol di Bidaoui. Pazzi di gioia 1.500 tifosi del Picchio

ASCOLI - Alle 18 allo stadio Tardini di Parma, sostenuto da 1.500 tifosi del Picchio, l'Ascoli di mister Sottil affronta il Parma dell'ascolano Peppe Iachini per proseguire la corsa vero i playoff. Il successo in trasferta del Perugia sul campo del Vicenza impone ai bianconeri di fare risultato per non perdere il vantaggio accumulato sulla concorrente ai playoff. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Parma - Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabè, Man; Vazquez; Tutino, Pandev. Allenatore Iachini.

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Saric, Bidaoui, Dionisi. Allenatore Sottil.

Arbitro: Marcenaro di Genova

PARMA - ASCOLI 0-1

