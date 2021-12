L'Ascoli contro il Parma di Iachini e Buffon, record stagionale di spettatori: al Del Duca in più di seimila

ASCOLI - Questo pomeriggio alle 14 l'Ascoli affronta al del Duca la corazzata paema dell'ex Iachini e di Buffon. Vigilia agitata in casa bianconera dopo che due bianconeri sono risultati positivi al Covid. L'Asxoli è reduce da cinque risultati utili consecutivi, il Parma non vince da quattro gare. Record stagionale di spetattori allo stadio Del Duca con più di seimila presenze. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Saric, Buchel, Maistro, Sabiri, Dionisi, Iliev. All. Sottil

Parma - Buffon, Delprato, Danilo, Osorio, Cobbaut, Brunetta, Schiattarella, Juric, Vazquez, Tutino, Inglese. All. Iachini

Arbitra Minelli.

