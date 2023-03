L'Ascoli parla ancora azzurro: Samuel Giovane convocato in Nazionale Under 20 dal Ct Nunziata

ASCOLI- Nuova convocazione in Nazionale Under 20 per l'ascolano Samuel Giovane, che risponderà alla chiamata del Tecnico Federale Carmine Nunziata per la disputa di due match del Torneo Elite: Norvegia-Italia, in programma giovedì 23 marzo, alle ore 18:00, allo stadio “SR Bank Arena” di Stravanger e Italia-Germania di lunedì 27 marzo al “Lungobisenzio” di Prato (calcio d’inizio ore 15:00).

Quando tornerà disponibile

Giovane raggiungerà il ritiro azzurro di Grassobbio domenica prossima e tornerà a disposizione di Mister Breda per l’allenamento di martedì 28 marzo, nella settimana che porta alla partita interna col Brescia.