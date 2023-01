Ascoli-Palermo rinviata di 24 ore per un guasto all'aereo dei siciliani. Si giocherà domenica alle 14

ASCOLI- Ascoli-Palermo, sfida valevole per la 22°giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani (29 gennaio) alle 14 e non oggi come precedentemente stabilito. La decisione, ufficializzata nella notte tra venerdì e sabato dalla Lega di Serie B, arriva a seguito di un problema al volo aereo che avrebbe dovuto trasportare i rosanero di Eugenio Corini nelle Marche.

Il danno

Secondo quanto si apprende, determinante sarebbe stata la rottura parziale di un finestrino della cabina dei piloti del volo Punta Raisi - Pescara. Scene di panico si sarebbero verificate all'interno della comitiva palermitana che si è è riuscita a tranquillizzare solo dopo l'atterraggio "imprevisto" effettuato nuovamente a Palermo.