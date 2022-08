ASCOLI C’è anche Pedro Mendes con la squadra a Palermo. Il nuovo attaccante dell’Ascoli non è tra i convocati, in quanto è ancora in attesa del transfer, ma stare con il gruppo lo aiuterà ad ambientarsi alla svelta nella sua nuova realtà calcistica. I bianconeri sono partiti ieri pomeriggio per la Sicilia in pullman fino all’aeroporto di Fiumicino dove si sono imbarcata per Palermo. Ad attendere la squadra a Fiumicino c’era il patron Massimo Pulcinelli che ha voluto salutare i suoi prima che partissero, ha avuto così modo di conoscere il nuovo attaccante che arriva dal Portogallo. Cristian Bucchi ha portato con sé 24 giocatori tra cui non ci sono Iliev e De Paoli ma c’è Saric, per cui questa sarà probabilmente l’ultima trasferta con l’Ascoli.



Mercato in dirittura d’arrivo



Saric ha chiesto di andare via e in ballo per acquisire il suo cartellino c’è anche il Palermo, il 31 agosto il calcio mercato chiuderà i battenti e ogni trattativa dovrà essere portata a termine, il riferimento è anche all’ arrivo del difensore Adjapong e del centrocampista Eric Gnahoré. Ma veniamo alla partita con il Palermo. Si giocherà difronte a 20mila spettatori quasi tutti di fede rosanero, anche se allo stadio Barbera ci saranno anche alcuni tifosi bianconeri. Ascoli e Palermo si affronteranno a viso aperto, almeno questo è quello che hanno fatto intendere i due allenatori.



Sempre per vincere



L’ Ascoli, stando alle dichiarazioni di Bucchi, andrà a giocarsi la partita per vincere anche perché è nelle sue caratteristiche di gioco. Bucchi non ha parlato di formazione ma è probabile che non ci siano grosse variazioni rispetto all’undici iniziale che sabato scorso ha affrontato la Spal se non in difesa dove a sinistra potrebbe partire dall’ inizio Falasco al posto del giovanissimo Giordano e a destra Donati per Salvi, ma la certezza ci sarà solo all’annuncio degli altoparlanti. Saric dovrebbe partire dalla panchina per fare spazio a chi poi continuerà ad indossare la casacca bianconera. La linea mediana sarà guidata da Buchel che, qualora non giocasse Dionisi, indosserà la fascia di capitano. Buchel avrà al suo fianco Collocolo e Caligara. Davanti Lungoyi a destra dovrebbe essere confermato, con la Spal è stato uno dei migliori in campo, a sinistra Bidaoui o Falzerano, in mezzo Gondo o Dionisi. In difesa detto dei laterali, in mezzo agirà la coppia perfetta Botteghin-Bellusci.



Un bel banco di prova



L’Ascoli punta a disputare un campionato importante per poter arrivare in zona playoff e magari migliorare il sesto posto della passata stagione. Delle prime due partite sono arrivati 4 punti, ma è chiaro che la squadra deve trovare le misure giuste. Con l’ arrivo di Bucchi l’Ascoli ha cambiato volto per quanto riguarda l’ impostazione tattica e serve del tempo per capire i meccanismi. La gara di stasera, la prima lontano dal Del Duca, potrà essere un buon banco di prova. Calcio d’inizio alle ore 20,45.