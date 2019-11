L'Ascoli orfano di Ninkovic a caccia dell'exploit sul campo del Crotone

ASCOLI - Questa sera alle 21 l'Ascoli affronta il Crotone orfana di una delle sue stelle, Nikola Ninkovic, escluso dalal rosa per punizione dopo il litigio con Da Cruz e la richiesdta di sostituzione per battere il rigore nella partita con il Venezia. Mister Zanetti punta a modificare lo schema tattico con l'inserimento di un centrocampista in più a fare da collante con gli attaccanti. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo allo Scida.

Crotone - Cordaz, Golemic, Spolli, Gigliotti, Molina, Zanelalto, Barberis, Crociata, Mazzotta, Simy, Messias

Ascoli - Leali, Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin, Cavion, Troiano, Piccinocchi, Brlek, Da Cruz, Scamacca.





© RIPRODUZIONE RISERVATA