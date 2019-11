L'Ascoli affronta il Cosenza: in palio il ritorno in zona playoff

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Vincere per tornare in zona playoff: questo è l’imperativo dell’ Ascoli . I bianconeri, questo pomeriggio al Del Duca contro il Cosenza, hanno una grande occasione per rimettere a posto il loro campionato. Tra i 23 convocati non ci sono lo squalificato Gravillon e l’infortunato Pucino ma Ninkovic riammesso in squadra. Dopo 15 giorni riparte il campionato e i bianconeri sono chiamati a riscattare, non solo la sconfitta, ma anche la brutta prestazione offerta a Crotone. Si torna all’antico, ovvero al 4-3-1-2, dopo che il cambio di modulo proposto allo Scida non ha funzionato.Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.Ascoli - Leali, Laverone, Brosco, Valentini, Padoin, Brlek, Troiano, Cavion, Ninkovic, Da Cruz, ArdemagniCosena - Perina Bittante, Monaco, Idda, D'Orazio, Bruccini, Kanoite, Sciaudone, Litteri, Riviere, Baez.ASCOLI - COSENZA