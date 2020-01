Ascoli, dal Brescia arriva il trequartista Morosini con la formula del prestito

ASCOLI - Leonardo Morosini sta venendo ad Ascoli per firmare il contratto che lo legherà fino alla fine della stagione ai colori bianconeri. Il trequartista del Brescia verrà preso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore di venticinque anni è duttile tatticamente per quanto riguarda il reparto avanzato e può esser utilizzato anche in altri ruoli d'attacco. Domani dovrebbe sottopoorsi alle visite mediche e quindi sottoscrivere il contratto. Potrebbe essere convocato già per la prossima trasferta dell'Ascoli a Trapani. La ripresa del campionato è prevista sabato. Ultimo aggiornamento: 18:06





