L'Ascoli affronta il Monza di Berlusconi e va a caccia della terza vittoria consecutiva

ASCOLI - L'Ascoli affronta questo pomeriggio alle 14 allo stadio Del Duca il Monza di Silvio Berlusconi. Dopo i due successi di fila, mister Sottil è a caccia della terza vittoria di fila che proietterebbe in quota i bianconeri. Ma il tecnico del Picchio dovràò fare a meno di Maistro infortunato per una distorsione alla caviglia. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

ASCOLI - Leali, salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Saric, Buchel, Caligara, Sabiri, Dionisi, Iliev. All. Sottil

MONZA - Di Gregorio, Donati, Paletta, Caldirola, Pereira, Colpani, Barberis, Valoti, D'Alessandro, Vignato, Mota Carvalho.

