L'Ascoli nella tana del Monza di Berlusconi e Boateng, Balotelli sarà in tribuna

ASCOLI - Trasferta delicatissima alle 19 per l'Ascoli, penultimo in classifica, nella tana del Monza del patron Silvio Berlusconi che vanta calciatori di serie A come Boateng e Mario Balotelli. Quest'ultimo però sarà in tribuna ad assistere alla partita. Delio Rossi purtroppo sconta assenze importanti specie sulla fascia sinistra ma in compenso recupera in difesa capitan Brosco dopo il turno di squalifica. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Monza - Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Bettella, Augusto; Frattesi, Fossati, D'Errico; Boateng, Gytkjear, Mota Carvalho. All. Brocchi

Ascoli - Leali; Corbo, Brosco, Splendhofer, Sarzi Puttini, Donis, Buchel, Saric, Sabiri, Bajic, Cangiano. All. Rossi

