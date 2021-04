L'Ascoli affronta al Del Duca la corazzata Monza di Mario Balotelli. E' in ballo la salvezza

ASCOLI - Dopo il passo falso della Reggiana, questo pomeriggio l'Ascoli ha la possibilità di staccare gli emiliani nella corsa verso il traguardo della salvezza. Per la prima volta, mister Sottil ha tutti a disposizione. I bianconeri hanno di fronte la corazzata Monza di Mario Balotelli che non può più permettersi altre distrazioni. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

ASCOLI - Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Eramo, Buchel, Saric, Sabiri, Bidaoui, Dionisi. All. Sottil

MONZA - Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, Barillà; Frattesi, Scozzarella, Armellino; Ricci, Balotelli, D'Alessandro. All. Brocchi

