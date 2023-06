ASCOLI - La prossima settimana il club bianconero parlerà con Roberto Breda e probabilmente le strade si divideranno. E allora è sempre più probabile che arrivi William Viali, un tecnico che rispecchia le caratteristiche picene, grintoso quanto basta. Ma Viali non è solo grinta, è un ottimo tecnico. Il miracolo che ha compito a Cosenza ne è la dimostrazione, un tecnico capace di cambiare modulo in partita due o tre volte senza squilibrare la squadra. Viali ha parlato in conferenza stampa a Cosenza Channel e ha fatto capire che vorrebbe riavvicinarsi a casa (è dell’hinterland milanese). Cosenza è lontanissima da casa sua, Ascoli è sicuramente meno distante.



Gli obiettivi



Non ha parlato di futuro, ma lo sa anche lui che piace al club bianconero e che potrebbe esserci questa possibilità «Futuro? Finora non ne abbiamo mai parlato perché eravamo concentrati sulla salvezza. Sicuramente faremo una chiacchierata e poi capiremo cosa succederà. In un eventuale discorso che riguarda il mio futuro mi interessa soprattutto il discorso tecnico. Poi tutto il resto viene di conseguenza. Ma ci sono aspetti anche personali che vanno considerati. Io ad esempio non vedo la mia famiglia da quaranta giorni. Dovrò rapportarmi anche con loro, oltre che con la società. Siamo uomini e viviamo di sentimenti. Sono tante le cose da prendere in esame».



L’aspetto tecnico



Viali ha parlato di discorso tecnico e qui l’Ascoli è in vantaggio rispetto al Cosenza. Quando è venuto al Del Duca con la sua squadra, al termine del match ha fatto i complimenti alla forza tecnica dei bianconeri. Una squadra l’Ascoli che gli era piaciuta eccome. Questo potrebbe invogliarlo, anche se qualche giocatore come Michele Collocolo e Lorenco Simic andrà via, ma ciò non toglie che la squadra manterrà i suoi punti di forza. L’esperienza di Cosenza è servita a Viali per capire il campionato di Serie B, ha conquistato la salvezza nonostante tra le retrocesse la sua era la squadra meno forte dal punto di vista tecnico. Se Viali deve rapportarsi con la sua dirigenza, l’Ascoli dal canto suo parlerà con Breda. Una decisione deve essere presa quanto prima anche perché ci sono altri club che hanno messo gli occhi su Viali. Intanto ieri il patron Massimo Pulcinelli era ad Ascoli e ha assistito al Picchio Village alla finale playoff persa dalla squadra Primavera contro il Monza.

Sugli spalti diversi addetti ai lavori tra cui l’ex ds della Sampdoria Daniele Faggiano e l’ex attaccante dell’Ascoli Roberto Colacone, ora responsabile del settore giovanile del Monza. È iniziata la fase del mercato estivo e diversi operatori di mercato puntano ad attingere anche nei settori giovanili. Sarà così anche per l’Ascoli che si rivolgerà grandi club per avere in prestito qualche giovane come è successo nella passata stagione quando sono arrivati Simone e Giordano dalla Sampdoria, Francesco Donati dall’Empoli e Samuel Giovane dall’ Atalanta. Questa volta potrebbe arrivare un giovane attaccante che sostituisca Cedric Gondo. Per quanto riguarda i movimenti delle altra panchine anche il Pisa ha deciso di cambiare, ha esonerato Luca D’Angelo, ma altre panchine cambieranno, per questo l’Ascoli se davvero vuole Viali deve fare in fretta prima che si accasi altrove.