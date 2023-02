ASCOLI Secondo giorno di lavoro ieri per il nuovo tecnico bianconero Roberto Breda che ha portato con sé il suo staff. Vediamo allora da chi è composto. Partiamo dal vice allenatore, colui che starà in panchina al fianco del tecnico ed è Vincenzo Melindola, il preparatore atletico è Donatello Mastrangolo, c’è poi il collaboratore tecnico che è William Luzi e infine ci sono i due ascolani Nazzareno Salvatori, che come sempre continua ad occuparsi del recupero infortunati, mentre Andrea Aquillanti continuerà ad allenare i portieri, entrambi lavorano comunque nell’Ascoli da qualche anno. Lo staff è già al lavoro da lunedì, giorno in cui è stato ufficializzato Roberto Breda che ricordiamo ha firmato un contratto fino a giugno. Ma se le cose andranno per il verso giusto probabilmente il contratto verrà prolungato.



L’esperienza

Breda è un tecnico che conosce la categoria, ha la giusta esperienza e probabilmente ha già individuato cosa serve alla squadra per rimetterla in sesto. Intanto già dalla sua prima uscita sulla panchina dell’Ascoli si trova con un giocatore fuori per squalifica. Lorenco Simic è stato infatti fermato per un turno dal giudice sportivo, il giocatore era diffidato e con l’ammonizione rimediata al Tombolato di Cittadella sabato scorso è scattata la squalifica per una giornata.

La presentazione

Sìmic sarà sostituito da uno tra Aljaz Tavcar e Giuseppe Bellusci. Quest’ultimo è tornato nel gruppo e potrà essere utile alla causa bianconera soprattutto con l’esperienza e la grinta, in questi giorni sta cercando di ritrovare la giusta condizione atletica. Mentre Tavcar quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto. Con Breda molte cose adesso cambieranno, si tratta di un allenatore che punta molto sul lavoro e sulla forza del gruppo anche a livello morale. Questa mattina nella sala stampa del Del Duca il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente, si conosceranno meglio le sue idee calcistiche e come vorrà proporle alla sua nuova squadra, anche se sono abbastanza chiare. Breda appena arrivato ha subito svolto allenamenti intensi e doppie sedute, punta molto anche sull’aspetto atletico perché sa che la squadra se vuole battere l’avversario deve far leva anche sulla corsa e lui da ex centrocampista ne sa qualcosa. Breda è pronto ad iniziare la nuova avventura sulla panchina bianconera contro una sua ex squadra, il Perugia, che ha allenato qualche anno fa, e che attualmente ha sulla sua panchina un ex del Picchio ovvero Fabrizio Castori. Si gioca al Del Duca davanti ai tifosi bianconeri che per l’occasione dovrebbero essere numerosi vista anche la curiosità di vedere all’opera l’Ascoli targato Roberto Breda. Tornando al Picchio Village, sono da valutare le condizioni fisiche di Federico Dionisi per un problema ad un polpaccio. Con l’assenza dell’attaccante la fascia di capitano è passata ad Eric Botteghin e a dire il vero gli calza a pennello. Botteghin è un professionista esemplare in campo e fuori, ha esperienza e sa come farsi rispettare. Sabato inizia una nuova era per l’ Ascoli con Roberto Breda alla conduzione tecnica che dovrà guidare la squadra verso la salvezza. I bianconeri devono risollevarsi da una situazione che si è fatta pericolosa, ma c’è tutto il tempo per poter recuperare, a partire da sabato con la sfida contro gli umbri che sono appaiati ai bianconeri in classifica con 26 punti.