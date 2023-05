ASCOLI Roberto Breda è partito per la sua Treviso con il dubbio se resterà sulla panchina dell’Ascoli o meno. Questi sono giorni di riflessione anche per lui. Le due parti, la società e il tecnico, non hanno ancora parlato per quanto riguarda il futuro, ovvero di un possibile rinnovo o un addio, si sono lasciate con l’ intento di parlare della situazione tra qualche giorno. Appare chiaro che, come sempre capita, c’è chi punta alla conferma e chi vorrebbe cambiare, per questo in seno al club, come è giusto che sia, vengono fatte tutte le valutazioni del caso per decidere cosa è meglio per la squadra, così come dal canto suo le sta facendo il tecnico.

Gli scenari

Gli scenari possono cambiare da un giorno all’altro. Per il momento non è così scontato che Breda resti all’Ascoli, lo stesso allenatore, come ha fatto intendere il giorno della presentazione, vuole valutare il suo futuro. Dietro l’angolo c’è William Viali, un tecnico giovane, tra l’altro ex difensore dell’Ascoli, ma dal grande carattere, caratteristica che si sposa perfettamente con l’ambiente bianconero. Viali domani sarà in panchina con il Cosenza per la gara di ritorno dei playout contro il Brescia. Ha preso il Cosenza che era con un piede e mezzo in Serie C e l’ha portato, dopo una faticosa rincorsa, a giocarsi la salvezza con le rondinelle bresciane.

Le figure

Nulla è ancora deciso in casa Ascoli per quanto riguarda la panchina, ma Breda non è così tanto vicino come lo era a fine campionato. Si tratta di due allenatori diversi loro, Breda più esperto e pacato, l’altro con un campionato di B alle spalle e un carattere grintoso. Da decidere se si vuole continuare sulla strada intrapresa a febbraio o voltare pagina. In attesa del tecnico, l’Ascoli ha già scelto dove svolgere la preparazione al prossimo campionato: si riparte da Cascia. In questi ultimi anni una sola volta a squadra non ha svolto il ritiro pre campionato nella cittadina di Santa Rita, ma quella fu un’eccezione dovuta alla situazione Covid. I bianconeri avranno come base, come negli anni precedenti, l’Hotel La Reggia da domenica 16 a sabato 29 luglio. La struttura alberghiera è dotata di un campo sportivo, di una piscina, mentre la palestra sarà allestita in loco dal Club bianconero. Saranno due settimane di intenso lavoro per prepararsi al meglio all’inizio delle competizioni ufficiali, la Coppa Italia prima e il campionato da sabato 19 agosto. La squadra si ritroverà al Picchio Village qualche giorno prima di partire per Cascia, i giocatori, vecchi e nuovi, si sottoporranno alle consuete visite mediche e ai test atletici.

L’ex in azzurro

Dalla serie C, passando per la B con l’ Ascoli, alla Serie A con il Lecce, fino ad arrivare alla nazionale. Stiamo parlando Federico Baschirotto (26 anni), in due anni ne ha fatta di strada. Il terzino destro fu acquistato nel mercato estivo 2021 dalla Viterbese squadra che milita nel campionato di Serie C. In poco tempo il giocatore ha conquistato il posto da titolare e la stima dell’ambiente, 30 le presenze 4 i gol. Un anno fa è stato ceduto al Lecce in Serie A ed è diventato titolare anche con la squadra pugliese. Adesso è arrivata per lui la chiamata di Roberto Mancini per prendere parte al pre-raduno della Nations League. Dopo Simone Zaza, Federico Di Marco, Gianluca Scamacca, Davide Frattesi, anche un altro ex bianconero approda in maglia azzurra.