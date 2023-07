ASCOLI - Vincenzo Millico e Simone D’Uffizi sono stati ufficializzati ieri dal club bianconero e oggi, giorno del raduno della squadra, si uniranno ai nuovi compagni con loro ci sarà il primo acquisto di questa sessione del mercato estivo ovvero Patrizio Masini di proprietà del Genoa arrivato all’Ascoli con la formula del prestito.



Millico



Partiamo allora da Millico, il giocatore che all’inizio della sua carriera, anche se è ancora giovanissimo visto che ha 22 anni, era stato definito di prospettiva. Il neo bianconero nato a Torino 22 anni fa ma è di origini baresi, gioca nel ruolo di esterno d’attacco sulla corsia sinistra. Il giocatore il 30 giugno si è svincolato dal Cagliari. La società sarda non ha fatto valere l’opzione per il rinnovo.

Si tratta di un esterno con caratteristiche per certi versi simili all’altro nuovo arrivo, ovvero Manzari del Sassuolo, che dovrebbe firmare nelle prossime ore. Può giocare infatti anche da punta aggiunta, da trequartista oltre che da esterno sinistro. Arriva da una stagione non esaltante con il Cagliari dove ha collezionato 15 presenze e soltanto due da titolare. Non gioca dal 22 aprile quando Ranieri lo mandò in campo nei minuti finali della gara contro il Parma.

L’anno prima Millico ha militato nel Cosenza, 20 le presenze, 7 partendo dall’inizio. Si tratta di un giocatore che non ha molta confidenza con il gol ma magari nell’ Ascoli riuscirà ad essere più incisivo. Millico ha iniziato nel vivaio della Juventus prima di essere aggregato al settore giovanile del Torino. Con la prima squadra granata stagione 2019-20, le presenze sono state 15. L’ attaccante ha firmato un contratto di un anno con opzione per altri due, un giocatore che punta ad accentrarsi e predilige la rapidità, non è dotato di un gran fisico, è alto infatti 1,73 cm per 68 kg. L’ex Cagliari cerca il riscatto dopo una deludente stagione, è giovane, ha 22 anni e tutto il tempo per dimostrare quanto vale e se il suo acquisto sarà utile alla squadra. La trattativa si è sviluppata negli ultimi giorni, anche se il giocatore era attenzionato da qualche settimana.



D’Uffizi



Ha firmato un contratto di quattro anni invece il giovanissimo Simone D’Uffizi svincolatosi dalla Viterbese, ha 18 anni è nato nella capitale ed ha militato nelle giovanili di Roma e Lazio prima di passare alla Lodigiani e poi appunto alla Viterbese dove ha giocato il suo primo campionato da professionista, 25 le presenze 3 i gol realizzati. Il neo bianconero gioca nel ruolo di centrocampista offensivo. Può essere schierato nel ruolo di trequartista e da esterno.



Haveri e Manzari



L’ altro acquisto è Kevin Haveri del Torino, insieme a lui Giacomo Manzari del Sassuolo, entrambi arrivano in prestito. Adesso mancano all’appello gli acquisti più necessari ovvero il portiere titolare e le due riserve. La squadra necessita anche di un terzino destro come vice di Cloud Adjapong. Poi il direttore sportivo Marco Valentini potrà dedicarsi al capitolo uscite, su tutte quella di Michele Collocolo che permetterebbe al club di monetizzare, lo stesso discorso vale per il difensore centrale Lorenco Simic.