ASCOLI - Davide Barosi, il portiere del presente e del futuro. Con l’acquisto del giovane estremo difensore a titolo definitivo dalla Juve Stabia, l’ Ascoli ha fatto sicuramente un investimento perché sì tratta di uno dei migliori portieri di tutta la Serie C. Giovane, ha 23 anni, con grandi margini di crescita. Elegante in campo e fuori. Sul terreno di gioco indossa i guantoni fuori l’ immancabile cappello rigorosamente con stile.



Una promessa



Nella passata stagione se la difesa della squadra campana è stata una delle meno perforate lo deve proprio al suo numero uno, imbattibile tra i pali, reattivo nelle uscite. Il lavoro scouting serve anche a questo a scovare i migliori talenti e la descrizione è stata giusta, Barosi è stato osservato speciale durante l’anno. Che l’ Ascoli stesse seguendo il giovane portiere ne abbiamo parlato già un mese fa e adesso possiamo dire che avevamo ragione, perché Davide Barosi sarà colui che difenderà la porta bianconera nella prossima stagione e per le tre successive. Sarà lui il portiere titolare perché, speriamo, saprà stupire tutti, come ha fatto nella Juve Stabia.

Ma il tecnico William Viali lo osserverà attentamente. Domani il giocatore raggiungerà i nuovi compagni alla Hotel la Corte del Sole, il suo contratto è della durata di quattro anni, praticamente l’Ascoli lo ha blindato. Qualche settimana fa la Juve Stabia aveva valutato il cartellino del giocato per una cifra che si aggirava intorno ai 300-400 mila euro, l’ Ascoli aveva offerto di meno, l’accordo è arrivato da un paio di giorni, sia con il club campano che con il giocatore.



La carriera



Ma vediamo chi è Davide Barosi il nuovo portiere del Picchio che prenderà la difficile eredità di Nicola Leali passato al Genoa. La forte personalità del ragazzo lo aiuterà nel suo nuovo percorso. Barosi è nato ad Asola una cittadina in provincia di Mantova è alto 1,90. Ha iniziato a giocare nelle giovanili della Juventus, ha proseguito, sempre nelle giovanili, nella Cremonese. Ha giocato a Trento e a Grosseto prima di approdare alla Juve Stabia e adesso per il giovane portiere si presenta la grande occasione della Serie B con una maglia storica come questa dell’ Ascoli.



Il mercato



Il mercato bianconero non si ferma, ieri è stato ufficializzato l’ingaggio di Kevin Haveri, il terzino sinistro albanese che arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Il ragazzo era nell’ orbita Ascoli da giorni e si trova già in ritiro con gli altri. Per il giovane attaccante Filippo Palazzino invece e arrivato il rinnovo del contratto fino al giugno 2026, il giocatore che ha 20 anni ed ha fatto la spola tra la prima squadra e la Primavera è stato ceduto in prestito al Monterosi, squadra che milita nel campionato di Serie C. Inoltre è apparsa ieri la notizia dell’ acquisto a titolo definitivo da parte dell’Ascoli del giovane portiere Davide Mengucci dalla Roma. Mengucci però era un giocatore della Primavera bianconera già dal gennaio scorso, era il vice di Matteo Raffaelli ceduto in prestito all’ Aquila, adesso l’Ascoli ha solo acquisito l’intero cartellino. Mengucci potrebbe essere il terzo della prima squadra. Restando in tema portieri l’Ascoli ha rilanciato sulla prima offerta economica fatta a Guarna che aveva declinato. Qualora il portiere, 38 anni ad agosto, ci ripensasse potrebbe continuare ad essere il secondo e non il terzo come era nelle previsioni.