Ascoli, presi Caligara, Charpentier e Parigini, vanno via Ninkovic, Chiricò e Pierini

ASCOLI - Ultime ore di calcio mercato per l'Ascoli che ha completamente rivoluzionato la rosa. Dopo avere preso dal Cagliari in prestito il giovane centrocampista Fabrizio Caligara, il direttore sportivo dell'Ascoli Ciro Polito ha preso al fotofinish Gabriel André Joseph Charpentier di 21 anni, calciatore francese che gioca come attaccante per la Reggina ma di proprietà del Genoa (in precedenza ha giocato con il Nantes e lo Spartaks Jūrmala in Lettonia) e Parigini in prestito dal Genoa. Chiricò va al Padova, Pierini al Modena. Risoluzione consensuale con Ninkovic.

Ultimo aggiornamento: 19:18

