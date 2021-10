Lupo-Ascoli, la storia è finita dopo appena 4 mesi. Il direttore sportivo si dimette il giorno del suo compleanno

ASCOLI PICENO - Le dimissioni proprion nel giorno del suo compleanno. Una semplice coincidenza in un momento in cui in cassa bianconera le novità sono diventate ormai.... normalità.

E l'ultima, quella maturata oggi, parla delle dimessioni del direttore sportivo Fabio Lupo: la notizia è stata confermata informalmente da patron Massimo Pulcinelli.

Lupo, che proprio oggi compie 57 anni, era tornato ad Ascoli il 12 giugno scorso, quando aveva firmato un contratto biennale. Aveva preso il posto di Ciro Polito, che aveva alzato bandiera bianca per divergenze coi vertici societari bianconeri per poi accasarsi al Bari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA