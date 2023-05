Ascoli, la lotta nei playoff è serrata: nel rush finale la squadra di Breda affronterà Cosenza e Reggina. La griglia completa

ASCOLI Sei punti ancora a disposizione per aggiudicarsi gli ultimi due posti che valgono i playoff. E ben sei squadre in lotta per sedersi al tavolo di chi si giocherà la promozione in Serie A attraverso gli spareggi. I risultati del weekend hanno infiammato il rush finale di campionato nella zona playoff, cambiando nuovamente la classifica del 7°e 8° posto. Con l'Ascoli interessato.

LEGGI ANCHE: L'Ascoli sfiora la rimonta a Marassi: il Genoa vince 2-1 e torna in serie A. Bianconeri ancora in zona playoff

La bagarre

Oggi, infatti, a disputare il primo turno degli spareggi sarebbero il Palermo, a quota 48 dopo il successo sulla Spal, e l'Ascoli, nonostante i bianconeri siano rimasti a 46 punti dopo il ko di Genova. Il Picchio, se la regular season fosse terminata, sarebbe ottavo in graduatoria grazie alla miglior classifica avulsa con Pisa e Venezia, ugualmente a quota 46: i toscani, contro il Frosinone, sono caduti per la quarta volta consecutiva, mentre i lagunari hanno visto sfumare la vittoria contro il Cosenza in pieno recupero. La bagarre, però, non finisce qui. Perché subito dietro, con 45 punti, ci sono pure un'indemoniata Reggina e un redivivo Modena: i calabresi, che solo pochi giorni fa hanno subito un'ulteriore penalizzazione di quattro punti in classifica (il totale è ora di -7, in attesa dell'appello), hanno battuto il Como e si sono riportati a ridosso di chi sogna i playoff, alla pari di un Modena che grazie al pareggio con il Bari ha tenuto vive le proprie speranze di agganciare la top eight.

Il programma

E adesso la bagarre è veramente infuocata. Perché con così tante squadre in lotta per lo stesso obiettivo, e con sei punti ancora a disposizione di ciascuna di esse, può davvero succedere di tutto. L'Ascoli di mister Breda, reduce dalla sconfitta col Genoa ma forte di tre vittorie consecutive al Del Duca, ospiterà venerdì un Cosenza in piena lotta salvezza, così come Venezia e Pisa se la vedranno, rispettivamente in casa e in trasferta, contro Perugia e Brescia, che hanno ugualmente bisogno di punti per restare in B. Sulla carta, difficile il viaggio della Reggina in quel di Bari, anche se i pugliesi hanno detto addio al sogno promozione diretta in A e potrebbero ricaricare le batterie in vista dei playoff. Il Palermo sarà invece di scena a Cagliari: i sardi sono già certi di giocare gli spareggi, ma vorranno provare a conquistare la miglior posizione possibile in campionato per avere un piccolo vantaggio nel post season.

Finale infuocato

Quel che è certo, è che per attendere i verdetti definitivi per gli ultimi posti playoff bisognerà comunque aspettare la giornata finale. Quando il Palermo chiuderà col Brescia, il Pisa ospiterà la Spal, il Modena se la vedrà col Sudtirol e il Venezia farà visita al Parma, mentre Reggina e Ascoli si affronteranno in un vero e proprio spareggio. E occhio pure ai fatti extra campo: giovedì ci sarà il primo appello della Reggina dopo il ricorso sui tre punti di penalizzazione inflitti qualche tempo fa dal Tribunale Federale. Chissà che la classifica non possa nuovamente cambiare già prima del prossimo weekend.